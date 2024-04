Gentiloni | auspica soluzione rapida per Ita? ' Te credo'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Usa il romanesco il commissario europeo all'Economia Paoloper commentare l'impasse a Bruxelles sulla conclusione della vicenda. Alla domanda seunain tempi brevireplica "te". "La commissione europea - spiega - ha lavorato per anni per assicurarsi che ci fosse un futuro per l'ex Allia - ha detto - e che questo futuro non fosse quello di una compagnia dipendente dalle risorse pubbliche". "Penso - aggiunge - e che in generale la commissione europea dovrebbe fare le sue osservazioni ma con un titolo che è 'mission accomplished' e 'non abbiamo un problema' perché è esattamente quello per cui la commissione europea ha lavorato negli ultimi 15 anni".