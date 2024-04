Genoa | Vogliacco su Gilardino | 'Dico solo che il mister è importante per tutti'

L'episodio accade in pieno recupero quando l'arbitro Sacchi assegna un calcio di rigore ai ciociari per un presunto fallo di Thorsby. Il calciatore del Grifone ha uno scatto di nervi, la revisione ... (fanpage)

Vogliacco: «Se Gilardino andasse via Non ci interessa, pensiamo a chiudere bene la stagione» - «Il mister è importantissimo per noi e per tutto l’ambiente. Sinceramente noi non pensiamo al mercato, pensiamo solo a finire bene la stagione, siamo compattati, siamo bene insieme». Alessandro ...pianetagenoa1893

Stelle nello Sport, le voci dei calciatori di Genoa, Samp e Spezia - A Palazzo Ducale di Genova la festa per il 25/o compleanno di " Stelle nello Sport ", un progetto dedicato alla valorizzazione dello sport ligure con lo scopo benefico di aiutare la Fondazione Gigi ...rainews

Genoa, è allarme in attacco. Gudmundsson ko: ha la febbre - Gilardino in piena emergenza in vista di Verona. Deve già fare a meno dello squalificato Retegui, dovesse dare forfait anche l’islandese sarebbe ...genova.repubblica