Genoa | la Juve piomba su Retegui | è lui il nuovo vice-Vlahovic

(Di venerdì 5 aprile 2024) Non solo Albert Gudmundsson. C`è un altro giocatore delche sembra essere finito nel mirino degli uomini mercato dellantus. E...

Albert Gudmundsson , attaccante del Genoa a segno anche nella gara contro il Frosinone, ha parlato a Dazn dopo il match: `Il rigore? Non ci... (calciomercato)

La Juve vuole Mateo Retegui e Giuntoli ha avviato i primi contatti con il Genoa per l’attaccante dell’Italia La Juve vuole Mateo Retegui e Giuntoli ha avviato i primi contatti con il Genoa per ... (calcionews24)

Attacco da rifare: la Juve pensa a Retegui - Dopo l'esperienza col Genoa, l'avventura di Mateo Retegui in Serie A potrebbe proseguire con un'altra maglia, ovvero quella della Juventus. Autore di 6 gol e 2 assist in ventitré partite in cui è anda ...informazione

Corsport - Corsa e sacrifici, è tornata la Juve - Su Corsport: "Corsa e sacrifici, è tornata la Juve". C'è una giocata che forse non è rimasta nella memoria di molti, perché non è un gol, ma ...tuttojuve

Retegui, si muove la Juve: confermate le anticipazioni di CM.IT - Per Retegui si muove la Juventus, confermate le anticipazioni di CM.IT. Tutti gli aggiornamenti sull'attaccante della Nazionale.calciomercato