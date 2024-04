Gennaro Broya de Lucia riconfermato presidente dell’associazione dei fornitori ospedalieri

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 5 aprile 2024) Rinnovati i vertici di Pmi Sanità per il triennio 2024-2027. La nuova direzione nazionaledei piccoli e medi, sarà composta da Antonello Facci, Antonio Sammali, Andrea Barocco, Riccardo Del Medico, Antonio Marotti, Luca Castellani, Aldo Pagani e dalla vice-Anna Maria D’Aguì.ilde: per l’imprenditore casertano si tratta del secondo mandato consecutivo al timone di un’associazione, spiega, “andata sempre più affermandosi, negli ultimi mesi, come punto di riferimento imprescindibile per oltre 160 aziende italiane del settore medicale, sia produttrici che distributrici, rappresentando le loro esigenze e aspirazioni”. “La missione di Pmi – ...