Generali accompagna le persone nella ricerca della felicità

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 5 aprile 2024) Le soluzioni assicurative hanno tra i loro principale ingredienti lao perlomeno la spensieratezza. Perché aiutano chi le sottoscrive a vivere e ad affrontare il futuro sapendo che, in caso di problemi o imprevisti, non saranno soli. Anzi avranno al loro fianco un Partner di Vita come, che infatti è anche main partner di “Happiness on Tour. Vite: Storie di”, il grande spettacolo che si è tenuto lo scorso 20 marzo in occasioneGiornata Mondiale, voluta dall’Onu nel 2013 per riconoscere l’importanzavita dellein tutto il mondo. “Happiness on tour. Vite – Storie di”Il cammino verso la serenità ha infatti tra le ...