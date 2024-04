Gazebo degli Astrofili con visori 3D

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) Conto alla rovescia per lo storico lancio della radiosonda – coordinatore del progetto il docente Stefano Gaffi – promosso dai licei lunigianesi ad Aulla, domani in piazza Garibaldi dalle 10. Ci saranno anche gliSpezzini, partner insieme ad altri del progetto. Un’occasione unica per esplorare il cielo e le sue meraviglie, grazie alla presenza di esperti e appassionati di astronomia. AlSpezzini, in piazza Garibaldi, i visitatori potranno immergersi in un viaggio attraverso l’universo, scoprendo segreti e curiosità legate alla nostra galassia e oltre. L’associazione – delegazione territoriale dell’UnioneItaliani per la Spezia, Lunigiana e Val di Vara – fornirà informazioni sull’osservatorio di Monte Viseggi e le attività proposte. In più gli ...