Gaza | video esclusivo di Al Jazeera | “Così l’esercito israeliano ha ucciso un palestinese che raccoglieva aiuti umanitari”

(Di venerdì 5 aprile 2024) Soldati israeliani che sparano contro i palestinesi che raccolgono glilanciati dagli aerei nel nord-est di. È il contenuto di un filmato ottenuto da Ale girato il 9 marzo, che mostra i militari delle Forze di difesa israeliane aprire il fuoco e sparare contro i civili nonostante nessuno degli uomini palestinesi costituisca una minaccia. Gli spari continuano anche mentre gli uomini abbandonano la zona, allontanandosi dal confine e dalle postazioni dei soldati. Nelsi vedono gli uomini palestinesi correre verso i pacchi, e i soldati israeliani in posizione. I militari aprono il fuoco verso gli uomini che stanno recuperando gli, e nelle riprese si distinguono i colpi, che proseguono anche mentre i civili fuggono con in mano e sulle spalle quanto sono riusciti a ...

Almeno sette persone che lavoravano per la ong statunitense World Central Kitchen dello chef Josè Andres sono state uccise in un raid aereo dell’esercito israeliano . “World Central Kitchen è ... (ilfattoquotidiano)

Sette operatori umanitari della ong World Central Kitchen sono rimasi uccisi in un raid condotto da Israele a Gaza nella serata di ieri, 1° aprile, mentre il convoglio era impegnato in una missione ... (open.online)

Un palestinese ha denunciato il governo italiano per complicità con Israele nel genocidio a Gaza - Salahaldin Abdalaty, avvocato palestinese, ha citato in giudizio il governo italiano per "corresponsabilità civile" nelle "violazioni ai ...fanpage

Le ragioni di Israele non giustificano il massacro in corso a Gaza - Quello in atto a Gaza è un massacro. Qualsiasi siano le sue ragioni, giuste o sbagliate, quella che Israele sta portando avanti non è una guerra, ma un massacro senza pietà. Non c'è altro modo di defi ...today

Avvocato palestinese cita in giudizio il governo Meloni: "È complice di Israele" - Un avvocato palestinese, Salahaldin Abdalaty, ha citato in giudizio il governo italiano per “corresponsabilità civile” nelle “violazioni ai diritti umani commesse a Gaza dalle autorità israeliane”.youmedia.fanpage