(Di venerdì 5 aprile 2024) La vicepresidente degli Stati Uniti: "Faremo in modo chenon venga mai lasciato senza la capacità di difendersi" "Faremo in modo chenon venga mai lasciato senza la capacità di difendersi. Allo stesso tempo, se non ci sarannomenti nel, è molto probabile che cambieremo il nostro". Lo ha detto a

(Adnkronos) – La vice presidente americana Kamala Harris ha preso negli ultimi giorni un ruolo più prominente riguardo alla guerra a Gaza , prima criticando apertamente Israele per il fatto che limita ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – La vice presidente americana Kamala Harris ha preso negli ultimi giorni un ruolo più prominente riguardo alla guerra a Gaza , prima criticando apertamente Israele per il fatto che ... (webmagazine24)

Dai temi sociali alla politica estera, aumentano gli interventi della vicepresidente Usa nella campagna per le presidenziali. Basterà a garantire ai dem altri quattro anni alla Casa Bianca? (ilgiornale)

Gaza, Harris: "Se Israele non cambia approccio, Usa cambieranno il loro" - Già mercoledì Biden aveva accusato Israele di non fare abbastanza per proteggere gli operatori umanitari sollecitando una rapida indagine sull’attacco dei droni delle Forze di Difesa Israeliane a Gaza ...adnkronos

Stop armi a Israele, riconoscere la Palestina: le manovre laterali per una tregua a Gaza - Dopo l’uccisione in un raid israeliano di sette operatori umanitari a Gaza, per gli Stati Uniti è diventato ancora ... digiuno diurno (Iftar), presenti Joe Biden, la sua vice Kamala Harris, il ...huffingtonpost

Guerra Gaza, Gantz: "Israele a elezioni anticipate a settembre". Likud: governo va avanti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Gaza, Gantz: 'Israele a elezioni anticipate a settembre'. Likud: governo va avanti ...tg24.sky