Gaza | Harris | “Se Israele non cambia approccio | Usa cambieranno il loro”

(Di venerdì 5 aprile 2024) Pubblicato il 5 Aprile, 2024 (Adnkronos) – "Faremo in modo chenon venga mai lasciato senza la capacità di difendersi. Allo stesso tempo, se non ci sarannomenti nel, è molto probabile che cambieremo il nostro". Lo ha detto a un giornalista di Spectrum News la vicepresidente americana Kamala, descrivendo come "schietta" la conversazione tra il presidente Joe Biden e il primo ministro Benjamin Netanyahu. "Gli attacchi agli operatori umanitari e in generale la situazione umanitaria sono inaccettabili.deve annunciare e attuare una serie di misure specifiche, concrete e misurabili per affrontare i danni ai civili, le sofferenze umanitarie e la sicurezza degli operatori umanitari", le parole di Biden a Netanyahu secondo quanto si legge in una ...

