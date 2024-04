Gaza | avvocato palestinese cita in giudizio governo Italia

(Di venerdì 5 aprile 2024) Iniziativa legale di un, Salahaldin Abdalaty, contro ilno per "corresponsabilità civile" nelle "violazioni ai diritti umani commesse adalle autorità israeliane". Con l'assistenza di un pool di quattro colleghi, tutti del Foro di Torino, Abdalaty ha depositato al tribunale di Roma un ricorso con cui, richiamandosi a una serie di norme nazionali e internazionali, chiede ai giudici di ordinare "con urgenza" alla Presidenza del consiglio e ai ministeri di esteri e difesa una serie di provvedimenti: tra questi figurano l'immediata imposizione del divieto di vendita e trasferimento di armi. Altri provvedimenti sono il ristabilimento della partecipazione dell'ai finanziamenti a Unrwa (l'agenzia dell'Onu per il soccorso dei profughi palestinesi), ...

