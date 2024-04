Gattino investito trova rifugio e soccorso dai Carabinieri

(Di venerdì 5 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUnsu via Roma, hato la forza di scavalcare il muretto di recinzione e rifugiarsi nella “Caserma Litto”, sede del Comando Provinciale deidi Avellino. I militari hanno subito allertato il servizio veterinario del capoluogo irpino. Ora il piccolo felino riceve le cure necessarie presso una locale clinica veterinaria. L’impegno dei medici veterinari offre speranza per il suo completo recupero. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

