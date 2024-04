Game Of Thrones | scelti i protagonisti della serie prequel su Dunk e Egg

(Di venerdì 5 aprile 2024) Peter Claffey e Dexter Sol Ansell saranno idi The Hedge Knight,diOfispirata alle novelle raccolte ne Il cavaliere dei Sette Regni (2014), con al centro il giovane Ser Duncan (detto) l’Alto, interpretato da Claffey, e il suo fedele scudiero Egg, che avrà il volto di Ansell; i tre brevi romanzi sono peraltro conosciuti, dagli appassionati dell’universo di George R.R. Martin, proprio come The Tales of& Egg (I racconti die Egg). La, come le novelle, sarà ambientata circa un secolo prima dell’inizio delle vicende diOf, e vedrà le peripezie dei due, lungo tutti i Sette Regni, ancora sotto il controllo dei Targaryen, a pochi ...

