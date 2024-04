Gaia e Mida ancora vicini, cos’è successo tra i due ad Amici 2024 - Erano state una delle coppie più seguite del programma: poi, l’amore tra Mida e Gaia De Martino è arrivato al capolinea. Una scelta, quella di prendere strade sentimentali separate proprio prima ...dilei

Amici 23, incidente per Gaia in studio: cos’è successo - Amici 23 sta entrando nel vivo con il suo Serale. In queste ore un piccolo incidente in studio ha colpito Gaia: cos’è successo alla ballerina. Mediaset è pronta ad accompagnare i sabato sera primaveri ...abruzzo.cityrumors

Amici 2024, anticipazioni 3^ puntata: Gaia si ferisce a un piede, lite Anna-Cristiano - Il guanto di sfida tra Mida e Martina scatena discussioni in studio: Pettinelli contro Malgioglio. Al ballottaggio per l'eliminazione Sofia e Lucia ...it.blastingnews