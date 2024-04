Gaeta Giunta comunale | Simone Petruccelli firma le dimissioni | Angelo Magliozzi le nuove deleghe

Nel giorno in cui è tornata a riunirsi per la seconda volta in una settimana la commissione Trasparenza per affrontare alla presenza dell’esordiente dirigente del settore Urbanistica Pietro D’Orazio ... (temporeale.info)

Gaeta – E ora il ritorno in Giunta di Angelo Magliozzi . l’ufficialità potrebbe arrivare non prima di Pasqua ma, dopo quello dello scorso 29 settembre, il sindaco di Gaeta Cristian Leccese potrebbe ... (temporeale.info)

Monopattini e bici elettrici in affitto, adesso ci prova Gaeta - IL CASO Latina e Aprilia hanno fatto marcia indietro, ora però ci prova Gaeta. Parliamo di monopattini elettrici in affitto. Tre comuni pontini dopo due anni di sperimentazione ...ilmessaggero

Gaeta, disturbi dello spettro autistico: corsi di formazione e Light it up blue - Gaeta, 2 aprile 2024 – In occasione della Giornata Internazionale della consapevolezza dell’autismo, voluta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per il giorno 2 aprile, l’Amministrazione Comuna ...ilfaroonline

Nuovi punti luce su via del Saraceno e Strada Piscinara Destra, approvato il progetto in Giunta a Latina - Su indirizzo del vicesindaco e assessore ai lavori Pubblici, Massimiliano Carnevale, la proposta di delibera che prevede l'implementazione di punti luce su via del Saraceno e strada Piscinara Destra i ...latinaquotidiano