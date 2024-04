Furibonda rissa da “Rosa Food”: due gruppi si affrontano con sedie e catene, panico in corso Mazzini IL VIDEO - Alle 19.40 da "Rosa Food" iniziano a volare le sedie e scoppia una Furibonda rissa fra un gruppo di tunisini e tre sudamericani, con gli avventori spaventati e presi dal panico che si allontanavano ...corriereadriatico

Mestre. rissa Furibonda in centro fra stranieri, i commercianti chiudono i negozi per paura: «Non è il primo episodio» Video - di Enrico Scoccimarro MESTRE - Paura in centro per una mega rissa. È successo martedì 2 aprile alle 21.30 in via Gino Allegri e non si tratta dell'unico episodio ...ilgazzettino

Roma Aurelio, botte in classe tra studentesse 17enni al liceo Seneca: intervengono i carabinieri - Prima la discussione poi la lite Furibonda. Le ragazze, separate dai compagni e dai professori, sono state poi medicate al Gemelli ...roma.corriere