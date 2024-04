Frosinone | Stirpe | «All’inizio ci hanno sottovalutato | la salvezza…»

(Di venerdì 5 aprile 2024) Le parole di Maurizio, presidente del, sulla lotta salvezza per mantenere la Serie A. I dettagli Maurizio, presidente del, ha parlato a margine di un evento sull’autismo della lotta salvezza. MOMENTO – «Io non mi aspettavo risultati diversi da quelli che abbiamo raccolto. Lo abbiamo fatto sicuramente in un modo singolare, siamo andati molto bene

Frosinone Lecce , match valevole per la giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Frosinone Lecce : valevole per la ... (calcionews24)

In una partita in cui è accaduto praticamente di tutto, è Castellanos a decidere le sorti con una doppietta in soli cinque minuti che regala tre punti pesantissimi ai suoi dopo quattro sconfitte ... (ilgiornale)

Maurizio Stirpe , presidente del Frosinone , ha dato questa mattina il kickoff all’evento “L’autismo in tutti i sensi”, svoltosi presso lo stadio della cittadina ciociara: “Queste manifestazioni per ... (sportface)

Verso Frosinone-Bologna, Motta: “Dovremo limitare la loro energia iniziale” - Avversario dei rossoblù in questo 31° turno di Serie A, l’ostico Frosinone guidato da Eusebio Di Francesco. Squadra scorbutica, che ha costruito la sua attuale posizione di classifica conquistando tra ...bolognatoday

Bologna in cerca di punti Champions: Castro e Motta pronti per la sfida al Frosinone - Il Bologna, quasi inarrestabile, è pronto per la sfida al Frosinone in cerca di punti per la Champions League. Alla vigilia della gara dello Stirpe, in programma domani alle 12.30, il tecnico rossoblù ...informazione

Motta e la sfida al Frosinone “Tutto il mondo guarda al Bologna” - Non chiedetegli nulla del futuro, perché parlare oggi di Juve o di chissà chi altri sarebbe, per Thiago Motta, irrispettoso e fuori luogo. Non chiedetegli neanche del passato, “perché il passato non s ...bologna.repubblica