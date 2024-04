Frosinone | il presidente Stirpe | “Possiamo raggiungere la salvezza Concentrati solo su noi stessi”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 aprile 2024) Mauriziodel, ha dato questa mattina il kickoff all’evento “L’autismo in tutti i sensi”, svoltosi presso lo stadio della cittadina ciociara: “Queste manifestazioni per noi sono grande motivo di orgoglio perchè significa che abbiamo raggiunto lo scopo di creare uno stadio fatto per eventi nosportivi”, ha dichiarato. Il patron è stato interoggato dai giornalisti in loco sulla situazione della squadra, in piena lotta per la: “Sono arrivati i risultati che mi aspettavo. Molto bene all’inizio, poi abbiamo avuto difficoltà e tanti infortuni. Ma nel calcio ci sta, abbiamo comunque buone possibilità di salvarci. Bisogna rimanere compatti, pensare a fare bene senza guardare i risultati degli altri”. SportFace.