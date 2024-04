Francia | picchiato da un gruppo di coetanei fuori da scuola | morto un ragazzo di 15 anni a Parigi

(Di venerdì 5 aprile 2024) Undi 15dopo essere stato massacrato di botte da undidalla. È accaduto a Viry-Chatillon, nel dipartimento di Essonne,. L’adolescente, che frequentava l’istituto Les Sablons, stava rientrando a casa dopo la lezione di musica quando, nella giornata di ieri giovedì 4 aprile, attorno alle 16, è stato preso di mira da undi persone che, con il volto coperto da passamontagna, lo hanno accerchiato e riempito di botte. Come ha riportato il Guardian, lo studente è andato in arresto cardiaco ed è stato portato all’ospedale di Necker didove purtroppo è deceduto poco dopo. A nulla è servito l’intervento chirurgico a cui è stato ...

