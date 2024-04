Francia | è morto il 15enne pestato a sangue fuori scuola da un branco a viso coperto

Choc in Francia, studente 15enne picchiato dopo la scuola a Parigi: morto dopo il ricovero in ospedale - Al momento non sono stati effettuati fermi. La morte del ragazzo ha suscitato grande commozione in Francia. Il presidente Emmanuel Macron ha espresso il suo cordoglio alla famiglia del ragazzo e ha ...orizzontescuola

