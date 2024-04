Francesca De André e le botte dell’ex fidanzato Giorgio Tambellini | «Il suo era un amore malato»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 5 aprile 2024), l’exdiDe, nipote di Fabrizio e figlia di Cristiano, è stato condannato a tre anni e tre mesi di carcere per leche le dava. Maltrattamenti e lesioni aggravate sono i due reati riconosciuti dai giudici. In un’intervista a Repubblica lei dice oggi di aver «visto che la giustizia esiste. D’altro canto nessun risarcimento può essere congruo rispetto alle sofferenze e al malessere vissuto. Io non confido più negli esseri umani e nella loro morale. Certe persone non cambiano, ma quantomeno le donne possono incutere un po’ di timore visto che giustizia può essere fatta. Sì, bisogna sempre denunciare». Unspiega di aver «conosciuto il dolore di un ...