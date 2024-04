FOTO Mary e Marco | oltre i confini del cielo | per sempre

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn Sabato santo particolare e, forse, un tantino meno doloroso per Giuseppe Cutillo e Rosa Picariello, costretti da un beffardo destino a trascorrere la prima Pasqua senza la loro amata figlia, Mariantonietta. La 16enne venuta a mancare lo scorso maggio è stata ricordata insieme ad un altro ragazzo morto troppo presto,Raimondi, nel corso di un Memorial che già si teneva negli scorsi anni in onore del cittadino di Manocalzati, membro del Comitato Festa “San” che, quest’anno, ha omaggiato anche. Un torneo di calcio tenutosi nello Stadio Barbato Mazzariello ( dedicato ad un altro figlio dell’Irpinia andato via troppo presto) che, chiaramente, non ha avuto nulla di agonistico, ma ha voluto rappresentare un momento di vera vicinanza alle famiglie dei giovani, come ha spiegato Don Roberto ...