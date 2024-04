FOTO ‘La Mia Asia’ | l’app a portata dei cittadini e dei giovani sulla raccolta differenziata

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti L’Asia adei. Presentata questa mattina “La Mia Asia “, un’applicazione, innovativa e adi mano scaricabile sui cellullari android e per i sistemi Ios, voluta dall’azienda comunale per offrire aiuna serie di informazioni e servizi sul sistema dellalicazione, scaricabile in maniera gratuita, consentirà agli utenti, inserendo i propri dati, di avere accesso con un semplice click a tutte le informazioni utili per la gestione del serviziorifiuti, come il calendario porta a porta, gli eco punti e l’ecocentro comunale, oltre a ricevere in tempo reale notizie sul servizio.licazione si compone di diverse sezioni: il calendario della ...