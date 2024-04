Forte terremoto a New York | trema anche il New Jersey

(Di venerdì 5 aprile 2024) Tanta paura per unascossa didi magnitudo 4.8 gradi della scala Richter, che ha scosso gli Stati Uniti e soprattutto New. Sono state tante le segnalazioni giunte, infatti la popolazione si è spaventata non poco di fronte a questo movimento tellurico considerevole, infatti si segnala gente in fuga dai palazzi. Come scritto dall’US Geological Survey, le persone avrebbero udito dei rumori su tutta la costa orientale della zona coinvolta. Questa scossa didi magnitudo 4.8 gradi che ha fattore una parte degli Stati Uniti ha causato il panico in tantissimi cittadini. Tra coloro che ne hanno parlato per primi c’è sicuramente l’Associated Press, mala redazione di Fox 5 NY ha confermato di aver letteralmenteto, a causa di ...

Dalle ore 7.14 di questa mattina, come rilevato dall?Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell?area dei Campi Flegrei , con... (ilmattino)

terremoto a New York, Forte scossa di magnitudo 4.8: trema la Grande Mela. L'epicentro nel New Jersey - Un terremoto di magnitudo 4.8 si è registrato in New Jersey secondo l'istituto geofisico americano, Usgs. Le scosse sono state avvertite anche nella città di New York e nei sobborghi circostanti. «Il ...leggo

Scossa di terremoto a New York, oscillano i grattacieli di Manhattan - Con una magnitudo 5,8, è stato il terremoto più Forte che abbia colpito la costa orientale dalla seconda guerra mondiale. L'epicentro è stato in Virginia. Quel terremoto lasciò crepe nel Monumento a ...repubblica