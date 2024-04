Formisano stavolta ha a disposizione Lisi e Dell’Orco

(Di venerdì 5 aprile 2024) Seduta mattutina a Pian di Massiano per i biancorossi diche preparano la partita di domenica con l’Olbia. L’allenatore del Perugia ha lavorato con tutto il gruppo ae con l’Olbia avrà la possibilità di scegliere gli interpreti in tutti i reparti. L’unica assenza certa sarà quella di Matos, fermato dal giudice sportivo. Mentre rispetto all’ultimo incontro, a Carrara,avrà a, che ha scontato la squalifica, erientrato a pieno ritmo. Ci sarà da valutare l’impiego di Lewis che in questi giorni ha svolto un allenamento differenziato e potrebbe essere "risparmiato".

