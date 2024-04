Formazione | Locatelli | Sostenere inclusione e valorizzazione dei talenti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Roma, 5 apr. (Adnkronos) - “Vorrei salutare il rettore dell'Università degli studi di Torino e tutte le persone che hanno organizzato questo evento e che si stanno impegnando per portare avanti i temi dell'nei prossimi mesi, come il presidente di Angi - Associazione Nazionale Giovani Innovatori Gabriele Ferrieri e tutti voi per la collaborazione per questo importante segnale di voler tracciare un futuro migliore per ogni individuo”. Lo ha affermato il ministro per le Disabilità, Alessandra, in un video-messaggio in occasione dell'evento di presentazione del master accademico 'D-Esg e Responsabile d'Impatto' che si sta svolgendo oggi a Torino. “Stiamo andando esattamente in questa direzione. Quest'anno, a ottobre, si svolgerà il primo G7 mondiale della storia sul tema dell'e della disabilità. Uno dei ...