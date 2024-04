Foppolo | investì volontariamente un cucciolo di doberman uccidendolo | condannato a 8 mesi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 5 aprile 2024). È statoa 8di reclusione, con pena sospesa e non menzione, per aver investito e ucciso undie per aver tentato di travolgere il suo padrone. Il giudice Roberto Palermo ha disposto anche che l’imputato, un 78enne residente a, verso alla parte civile una provvisionale da 3mila euro. I fatti risalgono al 4 febbraio 2018, ma la versione dell’anziano e quella del padrone dell’animale, un 39enne di Inzago, non coincidono. Quella sera nevicava. Intorno alle 18 il milanese stava caricando in macchina i bagagli dopo aver trascorso un fine settimana sulle piste diinsieme agli amici quando il cane, Eva, 4, è sfuggito al suo controllo e ha attraversato la strada. Nel frattempo sopraggiungeva il ...