Foppolo | accusato di aver ucciso un cane e di aver tentato di travolgere il padrone | automobilista condannato a 8 mesi

(Di venerdì 5 aprile 2024)(Bergamo), 5 aprile 2024 – È statoa 8con pena sospesa e non menzione l’ex maestro di sci 77enne, operaio, finito a processo perchédi uccisione di animale e tentate lesioni volontarie, episodio accaduto ail 4 febbraio del 2018. Il pm aveva chiesto un anno. Il giudice Palermo ha riconosciuto alla parte civile un risarcimento provvisionale di 3mila euro. Per l’accusa il pensionato quel giorno mentre tornava a casa a, con l‘auto Daihatsu Terios avrebbe investito volontariamente il cucciolo femmina di un dobermann, di nome Eva, di quattro, e cercato diil suo proprietario, un 39enne milanese di Inzago. Costituitosi parte civile con l’avvocato Guido Rota. Ilera ...

