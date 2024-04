Fognini-Kotov oggi in tv | orario | programma ATP Marrakech | canale | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 aprile 2024) Fabioscenderà in campo quest’per dar seguito alla propria avventura nell’ATP250 di(Marocco). Sulla terra rossa nordafricana il ligure giocherà contro il russo Pavel, in un match valido per i quarti di finale. Una giornata a forti tinti tricolori, considerando che in un altro quarto Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego si sfideranno per un posto in semifinale. LA DIRETTA LIVE DI(2° MATCH DALLE 13.00)viene dalla vittoria importante contro la testa di serie n.1 dell’evento, il serbo Laslo Djere. Un successo sofferto in tre set, rimontando da una condizione di svantaggio nell’ultimo parziale. Grandi colpi quelli messi in mostra da Fabio, che dovrà replicare al cospetto di un avversario che, pur non essendo ...