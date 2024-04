Fiumicino | manutenzione urgente alle case Ater di via Vistola | emessa l’ordinanza

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 5 aprile 2024), 5 aprile 2024 – E’ stataun’ordinanza sindacale per disporre, all’Provincia di Roma, in qualità di ente proprietario degli immobili, d’intraprendere gli interventi dinecessari al ripristino delle condizioni di sicurezza sull’intero complesso abitativo, in via34. Il 18 marzo scorso, a seguito del sopralluogo effettuato da parte del comando di Polizia Locale di, è emerso che sull’edificio “sono presenti segni di ammaloramento in più parti dei cornicioni, il malfunzionamento del sistema fognario di raccolta e scarico delle acque nere che provocano copiose e continue perdite nella palazzina; il vano caldaia inaccessibile, dalla scala di ingresso, risulta parzialmente allagato ed in totale stato di degrado”. “È fondamentale agire ...