(Di venerdì 5 aprile 2024), 5 aprile 2024 – Il Comune diavrà l’di: è stata, infatti, approvata l’assegnazione di un finanziamento pari a 6,3di euro, con delibera di Giunta Regionale n.198 del 28/3/2024, destinato alla realizzazione dell’di, in via Coni Zugna a Isola Sacra. “La città diaccoglie con grande soddisfazione l’importante contributo annunciatoRegione Lazio in occasione del 32° anniversario della Costituzione del nostro Comune (leggi qui). L’approvazione di un finanziamento significativo, destinato alla realizzazione dell’di comunità in via Coni Zugna, è il frutto di una proficua collaborazione con il presidente della Regione Lazio, ...

Roma, 22 marzo 2024 – Tredici anni di guerra in Siria . E di origine Siria na sono quasi tutte le 51 persone arrivate questa mattina, venerdì 22 marzo, all’aeroporto di Roma Fiumicino e accolte in ... (ilfaroonline)

Roma come Milano, la nebbia ritarda alcuni voli in partenza da Fiumicino - Roma come Milano. La nebbia questa mattina ha coperto il cielo della Capitale causando anche disagi all'aeroporto di Fiumicino. Ci sono stati infatti lievi ritardi, per una decina di voli in partenza ...romatoday

Fiumicino, dalla Pisana oltre 6 milioni per il nuovo ospedale di prossimità - Baccini: "Grande soddisfazione per l'importante contributo annunciato dalla Regione Lazio in occasione del 32° anniversario della costituzione del nostro Comune" ...ilfaroonline

Fiumicino si aggiudica un finanziamento di oltre 6milioni di euro per l’Ospedale di prossimità a Isola Sacra - Approvata l’assegnazione di un finanziamento pari a 6.300.000,00 euro, con delibera di Giunta Regionale n.198 del 28/3/2024, destinato alla realizzazione dell‘Ospedale di prossimità, in Via Coni Zugna ...terzobinario