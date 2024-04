Fisciano festeggia San Vincenzo Ferrer | Patrono della Città

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 5 aprile 2024) Oggi, venerdì 5 Aprile, ladicelebra San, Santodel ComuneValle dell’Irno. La dichiarazione del SindacoSessa: “In questo giorno speciale, in cuimo il nostro amato San, rivolgo a tutti voi il mio più affettuoso augurio. La festa del nostro Santorappresenta un momento di grande unione per la nostra comunità, un’occasione per riscoprire le nostre radici e per riaffermare il nostro profondo legame con questa terra. Con questo spirito di festa, inoltre, con grande gioia, stamane abbiamo consegnato al Gran Concerto Bandisticodiuna pergamena perre i quarant’anni ...