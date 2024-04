Firenze | prima preghiera nella nuova moschea “Inaugurazione ufficiale a maggio”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024), 5 aprile 2024 - A"oggi sono previste le prime preghierealle ore 13 e alle 14", una c'è già stata alle ore 12, "è il primo giorno, ma l'ci sarà a". Lo dichiara l'imam Izzedin Elzir a proposito dell'attività di culto islamicoricavata in una ex banca, in piazza de' Ciompi. Oggi è il giorno delle prime preghiere e i fedeli musulmani si ritroveranno nel nuovo edificio. "Dobbiamo ancora finire i lavori, l'sarà appunto ama ancora non abbiamo deciso la data - ha aggiunto -. Intanto però stamani abbiamo consegnato le chiavi del locale ...