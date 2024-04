(Di venerdì 5 aprile 2024) Aospitati neldi accoglienza pernon accompagnati di via di Novoli sono statiperdoloso. Hanno tra i 16 e i 17 anni. Avrebbero datoa un materasso nel tentativo di dare alle fiamme l'intera struttura per vendicarsi dopo una discussione con un operatore.

Firenze , 28 marzo 2024 – Incendio in centro a Firenze . È successo nel tardo pomeriggio, dopo le ore 18. Per cause in via di accertamento, il rogo è divampato nel ristorante La Vetreria in via del ... (lanazione)

Nella serata di oggi, 28 marzo 2024 L'articolo Firenze : paura per un incendio in un ristorante di via del Proconsolo proviene da Firenze Post. (firenzepost)

quattro ragazzi di nazionalità tunisina, di età compresa tra 16 e 17 anni, sono stati Denunciati perché ritenuti i responsabili di un incendio che si è sviluppato a Firenze , la notte scorsa, in via ... (firenzepost)

incendio di notte al Cas di Novoli. Vendetta al centro di accoglienza - Quattro ragazzi tunisini hanno appiccato il fuoco in un centro per minori stranieri non accompagnati a Firenze, causando evacuazioni e danni. Un atto di vendetta per controlli antidroga.lanazione

Firenze, incendio nel Centro per minori: quattro ragazzi denunciati per aver appiccato il fuoco - A Firenze quattro ragazzi ospitati nel Centro di accoglienza per minori non accompagnati di via di Novoli sono stati denunciati per incendio doloso. Hanno tra i 16 e i 17 anni. Avrebbero dato fuoco a ...fanpage

Firenze, incendio nel centro per minori non accompagnati a Novoli. Gli operatori in salvo: «Bloccavano l’uscita» - È infatti emerso che i ragazzi avrebbero incendiato alcuni materassi nella cucina ... presidente della Commissione politiche sociali e della salute del Comune di Firenze. La situazione a Firenze Di ...corrierefiorentino.corriere