Firenze | incendio nel centro per minori di Novoli | denunciati 4 ragazzi tra i 16 e i 17 anni

(Di venerdì 5 aprile 2024) Quattro minorenni di nazionalità tunisina, tutti di età compresa tra 16 e 17, sono statiperché ritenuti i responsabili di unche si è sviluppato a, la notte del 3 marzo in via di, nella struttura pernon accompagnati nella quale erano ospitati. Secondo i primi accertamenti svolti dai vigili del fuoco intervenuti per spengere le fiamme, il rogo sarebbe stato causato dall’doloso di materassi, abiti e pezzi di legno. Secondo quanto riportato da Fanpage, a dare l’allarme sono stati gli stessi operatori del, i quali all’arrivo di polizia e vigili del fuoco avevano comunque già evacuato l’edificio. Inon accompagnati responsabili del tentativo di...

