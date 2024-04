Fiorello sullo strappo Pd-M5s a Bari | «Qui arriva il campo santo 50 euro per un voto del Pd? Schlein dice che sono troppi»

(Di venerdì 5 aprile 2024) La rassegna stampa dinell’ultima puntata della settimana di VivaRai2! non poteva che partire dal terremoto politico-giudiziario che sta colpendo ancora una volta. Sulle prima pagine dei quotidiani campeggia la notizia dell’arresto del sindaco di Triggiano, alle porte del capoluogo pugliese, assieme alle dimissioni dell’assessora regionale Anita Maurodinoia, dopo che anche suo marito è finito agli arresti domiciliari. Eventi che hanno portato a un nuovotra Pd e M5s alla vigilia delle primarie per la scelta del candidato sindaco. «Scambio tra soldi e voti e, salta illargo» è il titolo letto dache commenta: «Qui ragazzi ilstando davvero. Consensi comprati per 50 ...

