(Di venerdì 5 aprile 2024) Anchefa ironia sul tragicomico 'non-caso' che ha riguardatodai: "Non è, èperché lui e la Marcuzzi sono cugini".

Fiorello su Geppi Cucciari fuori dai David: “Non è stato Sangiuliano ma Biggio, lui è il cugino della Marcuzzi” - Anche Fiorello fa ironia sul tragicomico 'non-caso' che ha riguardato Geppi Cucciari fuori dai David: "Non è stato Sangiuliano, è stato Biggio perché ...fanpage

Geppi Cucciari fatta fuori da Rai1 perché troppo ‘eversiva’/ “Bloccata conduzione con Carlo Conti”: rumor - Geppi Cucciari non condurrà i David di Donatello 2024 perché troppo eversiva Spunta un'indiscrezione bomba: perché non affiancherà Carlo Conti ...ilsussidiario

Splendida Cornice di Geppi Cucciari Il miglior programma della tv generalista - In due ore e mezza Geppi non concede momenti morti al proprio pubblico, facendo suo un genere inventato da Costanzo, il 'minestrone', perfettamente cucinato e magnificamente servito in Splendida corni ...movieplayer