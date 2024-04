Fiorello | “Geppi Cucciari fuori dai David? Non è stato Sangiuliano ma Biggio | lui è il cugino della Marcuzzi”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Dai voti comprati in Puglia alla polemica suche non condurrà idi Donatello fino ai tagli alla sanità. L’ironia travolgente diaccompagnato da, Casciari e tutta la banda di ‘VivaRai2!‘, chiude un’altra settimana.ha aperto la puntata parlando proprio del terremoto politico in Puglia: “Scambio tra soldi e voti a Bari, salta il campo largo. Qui, ragazzi, il campo santo sta arrivando davvero – sdrammatizza -. Consensi comprati per 50 euro? Ma non solo: acquistando 100 voti c’era lo sconto del 20% e in omaggio una comoda cabina elettorale da viaggio! Schlein dice che secondo lei 50 euro sono davvero troppi per un voto al PD. Decaro, che adesso è diventato ‘Decarissimo’, dice di aver fatto per primo denunce. Prima di parlare però ha ...