Finisce con l’auto contro un albero Grave donna di 37 anni

(Di venerdì 5 aprile 2024) Incidente stradale ieri mattina pochi minuti dopo le otto in via Ludovico Ariosto a Lainate. Per cause ancora in corso di accertamento una macchina è finita fuori strada, andando a sbattereun. È scattato l’allarme, sul posto sono arrivate un’ambulanza, un’automedica, i vigili del fuoco e carabinieri. Alla guida c’era unadi 36che ha riportato un trauma toracico e addominale. Dopo le prime cure mediche sul posto è stata accompagnata all’ospedale san Carlo di Milano. Non è in pericolo di vita.

