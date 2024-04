Finisca di parlare | ne ho altri cinque Vincenzo De Luca umiliato in pubblico a Napoli

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Tensione altissima al convegno della Fondazione Merita aDeinfatti si è presentato nelle Gallerie d'Italia, dove si stava svolgendo l'appuntamento dal titolo 'Dove l'Europa incontra il Mediterraneo' promosso dalla fondazione Merita, anche se il suo nome non compariva nell'elenco dei presenti. Il governatore ha deciso di partecipare comunque all'incontro e ha preso parola dopo il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto. De. Il suo intervento è stato però duramente interrotto dal presidente onorario della fondazione Merita Claudio De Vincenti. "Voglio spiegare cercando di essere sintetico che cosa abbiamo fatto in questo anno", dice dal palco De. Ma viene subito stoppato da De Vincenti: "Presidente, tenga conto che abbiamo ancorarelatori ...