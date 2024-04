Finanza | a Roma il cdp illustra bilancio 2023 e prospettive futuro

(Di venerdì 5 aprile 2024) Si è tenuto presso la sede della Cassa depositi e prestiti, una delle principali istituzioni finanziarie italiane, anche nota come cdp, l’incontro per presentare i risultati dele ildel piano strategico 2022-24.

Sono stati presentati presso il Centro Logistico della Guardia di Finanza a Roma , in occasione di una conferenza stampa presieduta dal Generale di Divisione Mariano La Malfa, Sottocapo di Stato ... (sportface)

Per Piracy Shield ormai è guerra aperta: è arrivata la multa - AGCOM ha multato Assoprovider per ostacolo all'attività di vigilanza, ma nel frattempo tutti si chiedono quando arriveranno le multe per gli utenti del pezzotto.tecnologia.libero

ESPE, commessa da 11,3 milioni di euro per impianto fotovoltaico - (Teleborsa) - ESPE, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle energie rinnovabili come EPC contractor specializzato nella fornitura di impianti fotovoltaici e proprietaria de ...finanza.repubblica

Affitti, è ancora caro prezzi. Firenze batte Milano con aumenti di circa il 22% - A Roma troviamo invece una richiesta di case in affitto di gran lunga superiore alla media nazionale, +53,5% sull’anno precedente, e Napoli, +52% circa rispetto a febbraio 2023.finanza