Filt Cgil | porti tutti fermi | adesione sciopero fino al 100%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) "Ioggi sono praticamentecon un'in alcuni scalial". A riferirlo è il segretario nazionale dellaAmedeo D'Alessio sullonazionale dei lavoratori e delle lavoratrici portuali. "Oggi daitaliani ine dalla manifestazione nazionale Genova dove hanno partecipato circa 1500 persone - sottolinea il dirigente nazionale della- arriva forte la richiesta di riaprire in maniera concreta la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale, colmando le distanze sia sulla parte economica, ma anche in relazione ad alcune questioni specifiche che attengono alla parte normativa". "Tra le nostre ...