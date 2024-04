Filippo Tortu annuncia il debutto stagionale | ritorno a un vecchio amore oltreoceano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 aprile 2024)aprirà la propria stagione il prossimo 13 aprile. Il Campione Olimpico della 4×100 ha scelto Gainesville (Florida, USA) per la prima uscita di questa annata agonistica, con l’intento di testare la propria condizione in vista dei prossimi appuntamenti agonistici: le World Relays (i Mondiali di staffetta, 4-5 maggio alle Bahamas), gli Europei di Roma a inizio giugno, le Olimpiadi di Parigi 2024 nel cuore dell’estate. Il velocista lombardo si sta attualmente allenando a Montverde (nei pressi di Orlando, USA) insieme a tanti big tra cui Sha’Carri Richardson (Campionessa del Mondo dei 100 metri) e Kenny Bednarek (argento olimpico sui 200 metri).ha optato per unsui 100 metri, distanza che non frequenta da quasi un anno: l’ultima volta risale allo scorso maggio in quel di ...