(Di venerdì 5 aprile 2024) (Adnkronos) –al 14, in occasione della 4ª edizione del '' la città disi trasformerà in unper accogliere visitatori e turisti e per accompagnarli, attraverso un ricco programma di iniziative, verso la 'meta sognata', il claim di quest’anno. Organizzato dal Comune diin collaborazione con L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Roma, 3 apr. (Adnkronos) - dall'11 al 14 aprile , in occasione della 4ª edizione del ' Francigena Fidenza Festival ' la città di Fidenza si trasformerà in un palcoscenico urbano per accogliere ... (liberoquotidiano)

Roma, 3 apr. (Adnkronos) – dall?11 al 14 aprile , in occasione della 4ª edizione del ‘ Francigena Fidenza Festival ’ la città di Fidenza si trasformerà in un palcoscenico urbano per accogliere ... (calcioweb.eu)

La 4a edizione ha in programma oltre 50 eventi per tutte le età dall’11 al 14 aprile , in occasione della 4ª edizione del ' Francigena Fidenza Festival ' la città di Fidenza si trasformerà in un ... (sbircialanotizia)

Caso Pozzolo: la procura di Biella chiude le indagini. Il parlamentare è l'unico indagato - La procura di Biella chiuso le indagini sul caso Pozzolo. I magistrati hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari a Emanuele Pozzolo, il deputato di Fratelli d'Italia, unico ...notizie.tiscali

Fidenza palcoscenico urbano del Festival Via Francigena, dall’11 al 14 aprile - Dall’11 al 14 aprile, in occasione della 4ª edizione del 'Francigena Fidenza Festival' la città di Fidenza si trasformerà in un palcoscenico urbano per accogliere visitatori e turisti e per accompagna ...adnkronos

Al via la quarta edizione del Francigena Fidenza Festival - 'La meta sognata' è il titolo della quarta edizione del Francigena Fidenza Festival, in programma dall'11 al 14 aprile a Fidenza, che si trasformerà in un grande palcoscenico per accogliere cittadini ...ansa