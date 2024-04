“Festa tra Terra e Cielo | omaggio a Vittoria Ottolenghi” | interviene Mollicone

Sono partiti da ponte Etiopia a Genova i lavoratori portuali che hanno dato vita alla Manifestazione nazionale unitaria per il rinnovo del contratto di lavoro organizzata nel capoluogo ligure. In ... (quotidiano)

Anghiari (Arezzo), 5 aprile 2024 - Un pezzo del saio indossato da San Francesco divenuto reliquia, che tornerà ad Anghiari sabato 6 aprile, per essere esposto in via permanente nella chiesa di Santa ... (lanazione)