“Fermateli | si picchiano” Amici 23 | lite tra i big | Giuseppe Giofrè interviene

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il clima dentro23 è a dir poco incandescente, sembra che durante il serale si siano vissuti attimi di tensione. Superguida Tv rivela che durante le registrazioni (giovedì 4 aprile) della puntata che andrà in onda sabato due big avrebbero avuto uno scontro pesante. Al centro dell’alterco Mida, il cantante che in settimana era stato preso di mira da Anna Pettinelli che lo aveva rimproverato di non voler accettare alcun guanto di sfida che non fosse di suo gradimento. >>“Grandi cose per lei in televisione”. Perla, nessuna pausa dopo il Grande Fratello: lascia Mirko a casa e parte. Un lavoro pazzesco, ecco dove la vedremo “Ciao Mida. In maniera insensata tu e la tua insegnante continuate a rifiutare i guanti in cui ti si chiede solo di cantare. Ma è evidente che tu non vuoi metterti in gioco, vuoi cantare solo quello che decidi tu e con espedienti ...