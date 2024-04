Fermana | ora si può fare Ma a Sassari serve il blitz

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ora lapuò veramente pensare solo alla propria gara in Sardegna contro la Torres. Fino a oggi ovviamente il focus è stato solo su quello, ma l’occhio verso l’Olbia c’è sempre stato e ora c’è anche un sorriso in più. Infatti gli altri sardi del girone B hanno portato a casa da Rimini una sonora sconfitta: 5-0 e romagnoli che si riscattano alla grande dopo la sconfitta subita al Recchioni. Una disfatta decisiva anche per il futuro dell’ormai ex allenatore dell’Olbia Marco Gaburro, esonerato poche ore dopo la manita subita al Romeo Neri. Nel giro di una settimana, la squadra di Troise è diventata la migliore amica della. Prima i tre punti lasciati a Fermo, che avevano fatto scattare la contestazione dei tifosi romagnoli, e poi uno schiaffo potente alla diretta concorrente del Mosconi’s team. Ora l’Olbia ha gli stessi punti della ...