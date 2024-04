FeralpiSalò-Cosenza e Ternana-Modena | Serie B | tv | formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 5 aprile 2024)sono valide per la trentaduesima giornata del campionato diB: dove vederle in tv e in streaming, probabiliTre vittorie nelle ultime cinque per ladi Zaffaroni, che adesso sogna di tirarsi fuori dai playout. E per il, che ha cambiato allenatore e che non è riuscito a cambiare rotta, adesso il compito è davvero difficilissimo. Zaffaroni (Lapresse) – Ilveggente.itI padroni di casa inoltre nel turno di Pasquetta hanno fatto il vero e proprio colpaccio della giornata andando a vincere sul campo della Cremonese e volano ovviamente sulle ali dell’entusiasmo, anche se Zaffaroni non si fida e in conferenza stampa ha detto che il match di domani è assai più ...