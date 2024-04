FeralpiSalò | con il Cosenza è spareggio salvezza | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Nel duello diretto di domani con illasi giocherà una grossa fetta della sua prima stagione in serie B. Grazie ai risultati dell’ultimo turno (e in particolare alla fondamentale vittoria in casa della quotata Cremonese), la squadra di Marco Zaffaroni si è rilanciata in modo significativo nella lotta per rimanere tra i cadetti. Quando mancano sette partite al termine, i gardesani si sono portati a due soli punti dai play out e a quattro dalla zona “-diretta”,si trova, affiancata allo Spezia, proprio la compagine calabrese. È chiaro, quindi, che i punti in palio al “Garilli” domani (fischio d’inizio alle 14) varranno letteralmente doppio e che una vittoria consentirebbe alla formazione verdeblù di compiere un balzo in avanti che potrebbe rivelarsi determinante. I rossoblù giungeranno ...