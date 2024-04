Fedez | ogni ragazza può diventare la sua nuova fidanzata | ecco tutti i nomi

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 5 aprile 2024) Basta essere unaqualsiasi, essere avvistata,nata, o anche solo immaginata per poterla ”presunta” di. È quello che sta succedendo negli ultimi giorni ad una serie di donne famose e non che, secondo programmi televisivi e testate di gossip, sono state indicate come possibili flirt del rapper. Al momento i trepiù gettonati...