Fedez fra Martina Stoessel | Miss Georgia e l’assistente Eleonora | esplodono i gossip

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 5 aprile 2024) Cosa hanno in comune l’attrice, la modella Nini Gogichaishvili e la sconosciutaSesana? Che tutte e tre sono state etichettate come papibili flirt di. Il rapper, come sappiamo, è tornato single e in questi giorni web, tv e carta stampata gli hanno già affibbiato numerose ragazze. Online è stato notato l’avvicinamento fra lui e Nini Gogichaishvili, nota ai più per essere stata eletta. I due, come testimoniano alcune foto, hanno partecipato agli stessi eventi nello stesso momento. Questo è bastato per alludere a una tresca amorosa. La tv ha invece ipotizzato l’avvicinamento fra, ex volto di Violetta. Lui l’ha iniziata a seguire su IG e il caso è stato affrontato anche ...